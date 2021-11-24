В Кремле положительно оценивают письмо врачей антиваксерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле в курсе об открытом письме врачей 11 больниц, в котором медработники предлагают противникам вакцинации от коронавирусной инфекции лично посетить «красные зоны», и оценивают его очень положительно. Такое заявление в среду, 24 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В курсе, оцениваем очень положительно», - заявил представитель Кремля, комментируя обращение врачей к известным «антипрививочникам».

Как отметил Песков, в данном вопросе Россия не отличается от других стран мира. По его словам, остается «не широкий, а скорее, все-таки ограниченный круг людей», пессимистически настроенный к вакцинам.

«Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с COVID, спасают наши жизни», - заявил пресс-секретарь российского лидера, выразив надежду, что «непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения».