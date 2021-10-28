Проценко: нет целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение коронавирусной инфекции, нет. Такое заявление сделал главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

«К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», - сказал специалист в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, Проценко также сообщил, что риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией появляется у переболевшего через шесть месяцев. Он рекомендовал через указанный период пройти вакцинацию от COVID-19. По его словам, если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно.