В Кремле ситуацию в Донбассе оценивают как очень тревожную

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал опасения по поводу обстановки на территории Донбасса.

«В Кремле оценивают ситуацию в Донбассе как очень и очень тревожную», - заявил пресс-секретарь российского лидера в среду, 24 ноября.

Песков также отметил, что ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал свою аргументированную точку зрения, когда заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть»

«В данном случае я не думаю, что я должен и могу заниматься каким-то прогнозированием... это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации… Это аргументированная точка зрения», - заявил представитель Кремля.

Напомним, последние дни в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) несколько раз заявляли об артобстреле украинскими силовиками.