Комитет Госдумы РФ по обороне рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в первом чтении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Государственной Думы РФ по обороне, назначенный соисполнителем по правительственным поправкам о введении QR-кодов в общественных местах, поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал нижней палате принять документ в первом чтении.

В заключении, опубликованном в базе Госдумы в среду, 24 ноября, комитет отмечает отдельные замечания к документу, но не концептуального характера. Так в будущем рекомендуют конкретизировать положения, которые касаются особого порядка применения QR-кодов для «лиц, приравненных к военнослужащим» и документов, которые необходимо предъявлять проверяющим военные в соответствии с инициативой.

Решением Совета Думы ответственным комитетом по законопроекту о QR-кодах назначены три структуры: комитет по охране здоровья, по обороне, а также по промышленности и торговле. На сегодняшний день заключение поступило только от одного комитета.

Как писал сайт kp.ru, законопроект о QR-кодах могут рассмотреть в первом чтении в декабре текущего года.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов, согласно которому QR-код о вакцинации от коронавируса необходимо будет предъявлять при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.