Законопроект о QR-кодах могут рассмотреть в первом чтении в декабре 2021

Законопроект о QR-кодах планируется рассмотреть в первом чтении в декабре 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест планируют рассмотреть в первом чтении в декабре текущего. Документ поступит туда после завершения сбора отзывов и предложений от профильного комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

«Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре», - приводит ТАСС заявление источника в аппарате комитета.

Напомним, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах 12 ноября. Как писал сайт kp.ru, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-код о вакцинации от коронавируса необходимо будет предъявлять при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.