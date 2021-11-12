Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в магазинах и ресторанах внесены в Госдуму РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

«Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 12 ноября, на сайте правительства.

При этом отмечается, что окончательное решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Как уточняется, ведение QR-кодов на транспорте распространится на поезда и самолеты. Кроме того, QR-коды, справки о болезни и медотводе будут необходимы для массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита, а также объектов торговли, но не потребуются при посещении аптек, а также магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Посещать объекты по ПЦР-тестам вместо QR-кода будет возможно до 1 февраля следующего года, а нормы закона о QR-кодах в общественных местах будут действовать до 1 июня 2022 года.

Напомним, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в стране должен стать для граждан таким же документом, как паспорт.