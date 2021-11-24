Госдума разрешила ЦБ ограничивать число выдаваемых кредитов

ЦБ России получит разрешение ограничивать число выдаваемых кредитов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В третьем, окончательном чтении 24 ноября Госдума приняла закон, разрешающий Банку России устанавливать ограничения на привлечение кредитов. Предполагается, что закон поможет замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

Банк России, согласно новому закону, сможет устанавливать прямые количественные ограничения (максимальная допустимую долю отдельных видов кредитов или займов в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной или микрофинансовой организацией) в течение текущего квартала.

Положения закона применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за некоторыми исключениями. Ограничения будут дифференцированы в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым.

В законе предусмотрены и меры повышения финансовой грамотности населения. Для этого предполагается обязать кредиторов доводить до сведения заемщиков на официальном сайте кредитора, в помещениях кредитора и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых количественных ограничениях.

Если закон будет принят, ограничения вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», - считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее на kp.ru были названы причины, по которым россияне чаще всего берут кредиты.