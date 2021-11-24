Летальность коронавируса в России последние полгода составляет 2,1 процента

Татьяна Голикова назвала статистику смерти от ковида в России драматичной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общая летальность от коронавируса переболевших в течение последних шести месяцев составляет 2,1, процента, заявила 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания Владимира Путина с членами правительства.

Татьяна Голикова назвала ежедневную статистику смерти от COVID-19 драматичной.

«К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности, по-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 200 наших граждан. Это серьезная и драматичная статистика, и я еще раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете», - сказала она.

Татьяна Голикова также отметила, что большинство из тех, кто скончался от ковида, были невакцинированы.

«К сожалению, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», - сказала она.

В то же время, по словам Татьяны Голиковой, заболеваемость ковидом в России снизилась на 6,1 процента.