Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России на 6,1%

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России снизилась заболеваемость коронавирусом на 6,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания, которое провел президент России Владимир Путин.

По ее словам, уменьшилась и доля Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга от общего числа заболевших.

"На три столичных региона приходится 20,8% от всего количества заболевших. Следует обратить внимание, что две недели назад на эти три региона приходилось 30%. То есть, мы ощущаем тут зримое снижение заболеваемости", - констатировала Голикова.

По ее словам, в Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму уровень заболеваемости выше, чем в среднем по стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге неожиданно заражаемость коронавирусом резко упала в два раза. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 23 ноября 2021 года в городе подтверждены всего лишь 1 тысяча случаев заболевания, хотя еще сутки назад заболевших было более 2 тысяч.