Депутат Рады заявил, что Зеленского "уже ничего не спасет" от народного гнева

Владимир Зеленский
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Депутат Верховной рады Украины Илья Кива озвучил неутешительный прогноз касательно ближайшей перспективы страны и ее президента Владимира Зеленского. По словам народного избранника, главу государства "уже ничего не спасет" от народного гнева.
"Президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что в ближайшее время начнет происходить внутри страны, - написал Кива в своем телеграм-канале. - Озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски, а сформирований фронт Ахметовым и Порошенко, с финансовым и медиа ресурсом, умело приближает этот момент".
Совсем скоро ситуация на Украине будет напоминать "ад, который сами себе создали господа лицедеи", утверждает парламентарий.
По словам Кивы, активно запускаемые слухи о готовящемся "вторжении России" на руку только самому Зеленскому, которому необходимо хоть как-нибудь поднять имидж внутри страны.
Как ранее писал сайт kp.ru, рейтинг Владимира Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом со дня его избрания главой государства в 2019 году. Об этом говорят данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг, 11 ноября.