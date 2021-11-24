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Здоровье24 ноября 2021 15:28

Глава ВОЗ обеспокоен «ложным чувством безопасности» у вакцинированных

Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцины спасают жизни, но не предотвращают передачу вируса
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Глава ВОЗ предостерег от ложного чувства безопасности, которое дает прививка от ковида.

Глава ВОЗ предостерег от ложного чувства безопасности, которое дает прививка от ковида.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, участвуя в брифинге в Женеве, заявил об обеспокоенности тем, что вакцины от COVID-19 вселяют «ложное чувство безопасности».

«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах», - сказал он Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что привитым людям также требуется принимать меры предосторожности.

«Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса», - отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ сообщил также, что дельта-штамм ковида серьезно осложнил ситуацию. До его появления вакцины снижали передачу инфекции на 60 процентов, а после того, как был зарегистрирован дельта-штамм, вакцины сокращают возможность заражения ковидом только на 40 процентов.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как президент РФ Владимир Путин ревакцинировался экспериментальным назальным препаратом.