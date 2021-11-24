Глава ВОЗ обеспокоен «ложным чувством безопасности» у вакцинированных

Глава ВОЗ предостерег от ложного чувства безопасности, которое дает прививка от ковида. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, участвуя в брифинге в Женеве, заявил об обеспокоенности тем, что вакцины от COVID-19 вселяют «ложное чувство безопасности».

«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах», - сказал он Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что привитым людям также требуется принимать меры предосторожности.

«Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса», - отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ сообщил также, что дельта-штамм ковида серьезно осложнил ситуацию. До его появления вакцины снижали передачу инфекции на 60 процентов, а после того, как был зарегистрирован дельта-штамм, вакцины сокращают возможность заражения ковидом только на 40 процентов.

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