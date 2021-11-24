«15 минут посидел и пошел»: Владимир Путин рассказал, как ревакцинировался экспериментальным препаратом

В среду Владимир Путин провел с правительством совещание по социальным вопросам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В среду Владимир Путин провел с правительством совещание по социальным вопросам. Начали, как это водится в последний год, с темы коронавируса.

ВМЕСТО ЖИДКОСТИ - ПОРОШОК

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что сегодня, 24 ноября, Минздрав должен зарегистрировать новую прививку для детей от 12 до 17 лет. Дальше пойдут испытания препарата. Использовать вакцину будут только с информированного согласия родителей.

- В Китайской республике начали работать над вакциной для детей с 2 лет. Нам тоже надо об этом подумать. При этом, прививки должны быть добровольными, тем более для детей. Но вакцины у нас должны быть в наличии, - поручил президент.

Тут слово попросил премьер Михаил Мишустин. Глава кабмина уточнил, что Путин хочет поучаствовать в тестировании назальной версии прививки от короны.

- Специальное разрешение надо будет заполнить на такие вещи… - начал бюрократическое наставление Мишустин, но опоздал. Путин прервал премьера и рассказал, что уже ревакцинировался экспериментальным препаратом.

- Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад. Сначала в виде укола, а на следующий день после разговора с замдиректором института им. Гамалеи Денисом Логуновым, - рассказал российский глава.

Президент уточнил, что Логунов сам провел вторую часть ревакцинации порошком назальной формы.

- Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок. Попросил меня вздохнуть глубоко – с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня с утра уже занимался спортом, - успокоил Путин.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Мишустин на совещании рассказал, что проект Пушкинской карты пользуется спросом. Ученикам уже раздали 3,2 млн. штук – по ним билетов в музеи и театры купили на миллиард рублей. А в 2022 году власти пополнят карту не на 3 тысячи, а на 5 тысяч рублей.

- На российское кино тоже надо пускать по карте, - предложил президент

НОВАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о новой «средней начисленной зарплате в экономике».

- 56 тысяч рублей уже сейчас. Но сумма может вырасти с учетом повышенных выплат в последнем квартале, - доложил министр.

В ответ Путин напомнил, что в России установлен новый прожиточный минимум (12654 рубля) и МРОТ (13890 рублей).

ПОЧТА И РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММЫ

Президенту доложили, что по программе модернизации удаленных почтовых отделений в 2022 году будет потрачено 5 млрд. рублей. Их хватит на первые 632 отделения из 25 тысяч. Деньги пойдут в Приморье, Хабаровский край и Бурятию.

После обновления функционал почты расшириться кардинально: она станет и МФЦ, и аптекой, и магазином.

Путин поручил, чтобы пик программы пришелся на 2023 и 2024 год. Вообще, все должно быть закончено только к 2025-му, но президент настоял «не оставлять все на последний момент».

Глава Минцифры Максут Шадаев пожаловался, что госкомпании в 2021 году не потратили и половины денег, запланированных на покупку российского программного обеспечения. Чиновник предложил ввести персональную ответственность для руководства.

Российский глава с этим согласился: «Коллеги должны понимать, что в какой-то момент, то чем они пользуются сегодня, может быть закрыто. И они окажутся не готовы. А если это случится – им придется нести ответственность».