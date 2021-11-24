Минэкономразвития: в России растут средние зарплаты на фоне снижения безработицы

В Минэкономразвития назвали среднюю зарплату в России на конец 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Российской Федерации растут средние зарплаты на фоне снижения безработицы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 24 ноября.

«Заработная плата будет расти и дальше, потому что уровень безработицы низкий - 4,3%, рынок труда восстановился, миграции нет», - сказал министр.

Решетников отметил позитивные моменты сокращения количества мигрантов в некоторых отраслях.

«У нас опережающим порядком заработные платы растут, например в строительстве, сельском хозяйстве, где было много мигрантов, сейчас их меньше, и, соответственно, там поднимают зарплаты российским гражданам. Мне кажется, это позитивные моменты», - сказал он.

Министр озвучил ожидаемую среднюю зарплату в России на конец 2021 года. По его словам, она составит 56 тысяч рублей. Ранее на конец года прогнозировалась средняя зарплата в 53 тысячи рублей. Цифра была скорректирована с учетом инфляционных процессов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Владимир Путин поставил российскому правительству задачу обеспечить достойный уровень заработной платы бюджетникам.

«Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей», - сказал Путин.