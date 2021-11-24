Путин призвал обеспечить бюджетникам достойную зарплату Фото: REUTERS

Правительство России должно обеспечить работникам бюджетной сферы достойный уровень заработных плат, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

«Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей», – сказал президент РФ на совещании с правительством.

Как отметил российский лидер, власти страны не должны допустить снижения зарплат бюджетников ниже уровня, установленного майскими указами. При росте инфляции без выделения дополнительных ресурсов исполнение указов невозможно, подчеркнул он.

Глава государства поручил правительству предусмотреть дополнительные средства для регионов, чтобы они могли обеспечить требуемый уровень заработных плат бюджетников. При этом он потребовал не учитывать дополнительные выплаты медицинским работникам и педагогам при определении уровня зарплат.

Ранее президент поручил кабинету министров и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос о зарплатах бюджетников в стране и устранить проблемы в данной сфере. Глава государства отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.