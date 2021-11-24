Грызлов: Украина, продолжая обстрелы Донбасса, перешла все разумные границы

Украина, продолжая обстрелы Донбасса, перешла все разумные границы, заявил Грызлов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Продолжая обстрелы Донбасса и заявляя об использовании там ударных беспилотников, Украина перешла все разумные границы, заявил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», – сказал он.

Как отметил Грызлов, Украина отказалась от любой работы по согласованию с ДНР и ЛНР дорожной карты по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими договоренностями. Вместо этого, сообщил полпред, Киев предлагает обсудить изолированный закон об особом статусе Донбасса, переговоры по которому «показали свою неэффективность». Он заявил, что украинская сторона демонстрирует «полную деградацию политической позиции» и не готова предметно договариваться с конфликтующей стороной.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Германия и Франция потакают желаниям Украины не исполнять Минские соглашения. По словам дипломата, такая политика очень тревожит Россию.