Минтруд пообещал выполнить майские указы Путина до конца 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Майские указы президента России Владимира Путина будут выполнены до конца этого года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«Они однозначно будут выполнены до конца текущего года», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Котяков подчеркнул, что майские указы являются «абсолютным приоритетом для всех».\

Как писал сайт kp.ru, в среду, 24 ноября, глава государства заявил, что правительство России должно обеспечить работникам бюджетной сферы достойный уровень заработных плат. Как отметил президент, власти страны не должны допустить снижения зарплат бюджетников ниже уровня, установленного майскими указами. При росте инфляции без выделения дополнительных ресурсов исполнение этих указов невозможно, подчеркнул российский лидер.