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Здоровье25 ноября 2021 6:41

ВОЗ назвала непривитых людей главными распространителями коронавируса

В организации призвали к вакцинации и соблюдению профилактических мер
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Вакцинация и соблюдение профилактических мер обеспечивают максимальную защиту

Вакцинация и соблюдение профилактических мер обеспечивают максимальную защиту

Фото: REUTERS

Непривитые люди – основной источник распространения коронавирусной инфекции, рассказали РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса, - уточнили в ВОЗ. - Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации".

Также представитель организации обратил внимание, что все больше исследований говорят об эффективности профилактических мер против коронавируса. Наибольшую защиту от COVID-19 дает именно комплекс мер, заверили в Европейском бюро ВОЗ.

В частности, помимо масочного режима, гигиены рук и дыхательных путей, а также социальной дистанции следует применять проветривание помещений массовое тестирование, отслеживание людей, контактировавших с больными, карантин и самоизоляцию.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время совещания с членами правительства в среду, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным. По словам российского президента, это касается и несовершеннолетних.