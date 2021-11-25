Мурашко сообщил о планах ввести цифровой полис ОМС с 2022 года Фото: REUTERS

Полис обязательного медицинского страхования со следующего года может стать цифровым. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что документ будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении российского гражданства.

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис…С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», - заявил министр, отметив, что такое нововведение «позволит иметь при обращении в медицинскую организацию, быструю и удобную коммуникацию».

Мурашко также сообщил, что в будущем собираются привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу Госуслуг для того, чтобы позволить каждому россиянину быть в курсе о своем праве на льготу, а также своевременно и беспрепятственно воспользоваться им.

Напомним, в конце сентября правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования. Речь идет об альтернативе бумажному полису ОМС.