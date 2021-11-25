Мишустин назвал главные условия успешной борьбы с коронавирусом во всем мире

Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева / ТАСС

Для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией во всем мире необходимо выполнение двух основных условий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа").

"Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов", - подчеркнул Мишустин, призвав участников форума не оставаться в стороне от этой проблемы.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что Россия осознает необходимость оказания помощи другим странам в период пандемии. В частности, российскую вакцину от коронавируса направляют некоторым соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Сейчас "Спутник V" используют для вакцинации в 70 странах, причем в некоторых из них уже открыто производство этой вакцины.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал общее количество людей, вакцинированных российским препаратом "Спутник V". По словам главы российского МИД, привились "Спутником" уже как минимум 120 миллионов человек. Речь идет как о россиянах, так и о гражданах других стран.