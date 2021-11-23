Лавров заявил о 120 миллионах человек, привитых «Спутником V» без побочных эффектов

Сергей Лавров заявил о 120 миллионах привитых российской вакциной без побочных эффектов. Фото: REUTERS

Сергей Лавров назвал общее количество людей, вакцинированных российским препаратом «Спутник V». По словам главы российского МИД, привились «Спутником» уже как минимум 120 миллионов человек. Речь идет как о россиянах, так и о гражданах других стран.

«Если брать «Спутник», то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 миллионов человек привились», - сказал Лавров, выступая на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Сергей Лавров отметил, что у привитых «Спутником V» не было выявлено побочных эффектов.

«Никаких побочных эффектов, слава Богу, никто не наблюдает», - сказал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что иностранцы едут в РФ, чтобы привиться «Спутником V», и количество «вакцинных туристов» возрастает.

«Спутником V» вакцинировалась и уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство.