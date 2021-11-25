Президент Чехии Милош Земан выписался из госпиталя, где провел 1,5 месяца

Милош Земан Фото: REUTERS

В четверг, 25 ноября, президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором глава государства находился на лечении с 10 октября текущего года

«Президент Чехии Милош Земан покинул в четверг ЦВГ, он перевезен в загородную резиденцию "Ланы", где будет проходить курс домашнего лечения», - сообщило Чешское ТВ.

Напомним, 77-летнего президента Чехии, который с весны 2021 года передвигается в инвалидной коляске, доставили в отделение интенсивной терапии в ЦВГ в Праге10 октября этого года. Позже стало известно, что специалисты диагностировали у него цирроз печени, Земану установили в желудок зонд для кормления. Сообщалось также, что лечение может занять около четырех недель.

Как писал сайт kp.ru, 15 ноября врачи решили перевести чешского лидера в обычную больничную палату, и в этот же день Земан смог принимать посетителей.