Песков рассказал о сложностях в принятии законопроектов о QR-кодах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроекты о введении QR-кодов по всей России все еще не приняты из-за того, что этот процесс слишком сложный, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это очень сложный процесс, сложная задача, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. - Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны".

Песков отметил, что "это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане".

Как ранее писал сайт kp.ru, 12 ноября 2021 года правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта о QR-кодах в общественных местах, международном и междугороднем транспорте. Первый касается посещения культурных учреждений, мест проведения массовых мероприятий, объектов общественного питания и розничной торговли. Второй регламентирует порядок использования QR-кодов в поездах и самолетах.