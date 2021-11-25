Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 11:18

Песков рассказал о сложностях в принятии законопроектов о QR-кодах

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что важно защитить население и не навредить экономике
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроекты о введении QR-кодов по всей России все еще не приняты из-за того, что этот процесс слишком сложный, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это очень сложный процесс, сложная задача, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. - Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны".

Песков отметил, что "это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане".

Как ранее писал сайт kp.ru, 12 ноября 2021 года правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта о QR-кодах в общественных местах, международном и междугороднем транспорте. Первый касается посещения культурных учреждений, мест проведения массовых мероприятий, объектов общественного питания и розничной торговли. Второй регламентирует порядок использования QR-кодов в поездах и самолетах.