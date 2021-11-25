В Госдуме предложили выдавать QR-коды "неофициально" переболевшим коронавирусом

Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах и поправки к ним Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты предложили выдавать QR-коды россиянам, которые "неофициально" переболели коронавирусом либо привились зарубежной вакциной. Об этом рассказал "Известиям" один из инициаторов нововведения заместитель председателя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел, - уточнил Нилов. - Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код".

Еще одной инициативой стала "амнистия" людей, получивших поддельные сертификаты о вакцинации. Нилов выразил уверенность, что им следует дать еще один шанс поставить прививку.

Народный избранник уточнил, что инициатива пока еще не получила поддержку партии. Этот вопрос обсудят немного позднее.

Как ранее писал сайт kp.ru, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте.

Первый — про то, как теперь посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Для этого понадобятся либо QR-код о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от вакцинации.

Второй законопроект - про порядок использования QR-кодов в поездах и самолетах. Речь идёт о междугородних и международных перевозках (на внутригородской транспорт новшества не распространяются). Пассажирам потребуются либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.