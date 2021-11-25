В Северной Осетии законопроект о введение QR-кодах не набрал необходимого числа голосов

В Северной Осетии законопроект о введении QR-кодах не набрал необходимого числа голосов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект закона о введении QR-кодов в общественных местах Северной Осетии не был принят парламентом республики, поскольку не набрал необходимого количества голосов.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона, для принятия закона было необходимо 35 голосов, однако «за» проголосовали только 30 депутатов. Еще 12 парламентариев высказались «против».

При этом, как писал сайт kp.ru, ранее законопроекты о предъявлении QR-кодах в общественных местах и транспорте поддержали в Татарстане, Камчатском крае, Волгоградской, Челябинской и Нижегородской области, а также в Удмуртии.

Напомним, что ранее правительство внесло проект закона об использовании QR-кодов в Госдуму РФ. Таким образом, при принятии законопроекта, QR-код о вакцинации от COVID-19 потребуется при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест во всех российских регионах.