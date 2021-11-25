В России ужесточат регулирование микрозаймов

Банк России прорабатывает ужесточение регулирования по займам МФО с повышенной долговой нагрузкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России рассматривает возможность ужесточения регулирования по займам МФО с повышенной долговой нагрузкой. Как сообщил регулятор, в стране наблюдается рост доли займов с повышенным ПДН, несмотря на ранее введенные меры.

- В связи с этим, а также учитывая последовательные ужесточения макропруденциальных надбавок в банковском секторе, в целях ограничения последующего роста долговой нагрузки и рисков регулятивного арбитража относительно банковского регулирования Банк России прорабатывает ужесточение текущих коэффициентов риска по займам с повышенным ПДН, а также по займам в сумме договора до 10 тыс. рублей, — говорится в докладе Центробанка.

Напомним, Центробанк РФ предлагает сделать постоянной возможность для россиян взять «кредитные каникулы». Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он заявил, что человек не всегда может рассчитывать на это, поскольку одни кредиторы активнее идут навстречу, тогда как другие, «наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент». По его словам, законодательная поддержка «кредитных каникул» была бы очень востребована.