Собянин: цены на жилье в Москве растут из-за льготной ипотеки

Собянин рассказал, почему в Москве такое дорогое жилье. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, почему в Москве такое дорогое жилье. В частности, один квадратный метр в Новой Москве стоит порядка 200 тысяч рублей.

Собянин объяснил, что высокие цены на жилье устанавливаются в соответствии с высоким спросом на квартиры. В свою очередь, высоким спрос на недвижимость в Москве в значительной степени остается из-за межрегиональной миграции. Свою роль сыграла и программа льготной ипотеки.

В то же время в последние три года количество вводимого жилья в Москве удвоилось, сказал Собянин.

-Объем предложения вырос, но и спрос растет, во-первых. Во-вторых, хорошие условия ипотеки, льготная ипотека тоже дала толчок. И немаловажный фактор, конечно, межрегиональная миграция. Речь идет даже не о мигрантах из ближнего или дальнего зарубежья, которые приезжают в Москву, оседают и покупают жилье. Это – россияне, которые сначала перемещаются в Московскую область, из Московской области в Москву, - сказал мэр столицы.

Собянин предостерег от бесконтрольного наращивания темпов строительства жилья.

-Это может привести к тому, что мы будем вбирать все больше и больше приезжих из других регионов, и город будет уплотняться и расти. Здесь нужна сбалансированная история. Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за 10 лет, а по два – по три, - объяснил он.

А вот здесь на kp.ru можно узнать, где в Москве продается самое дешевое жилье.