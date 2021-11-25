Риелторы рассказали, где в Москве продается самое дешевое жилье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики агентства недвижимости "ИНКОМ" рассказали, что самое дешевое вторичное жилье в Москве можно найти в районе Некрасовка (193,9 тысячи рублей за квадратный метр). Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

На второй строчке рейтинга расположился район Бирюлево Западное, где вторичное жилье продается по цене 204,8 тысячи рублей за "квадрат". Третья позиция — у района Бирюлево Восточное (205,7 тысячи рублей).

А вот дешевле всего снять квартиру можно в районе Солнцево. Там аренда однокомнатной квартиры обойдётся в среднем в 24,7 тысячи рублей в месяц, передает Life.ru

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.

По ее мнению, это обязательство следует рассматривать как дополнительную гарантию обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних детей, сообщает RT.