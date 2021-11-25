Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву предъявили обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников

Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергею Зуеву, ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), в четверг 25 ноября предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сергею Зуеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, Зуев в 2018 году фиктивно трудоустроил 12 человек. В МВД подчеркнули, что он действовал совместно с бывшем заместителем министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком.

"Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук", - рассказали в пресс-службе.

В 2018-2020 годах эти люди не выполняли никакой работы, но им начислялась зарплата.

«РАНХиГС причинен ущерб в размере свыше 20 миллионов рублей», - резюмировали в МВД.

Ранее сообщалось, что Сергей Зуев не признал обвинение в причастности к хищению более чем 21 миллиона рублей.