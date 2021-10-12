Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 18:42

Задержанный ректор "Шанинки" Сергей Зуев не признал вину по делу о хищении

Он находится в изоляторе временного содержания
Наталья Смирнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зуев не имеет жалоб на условия содержания

Зуев не имеет жалоб на условия содержания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев не признал вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предполагается, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

Как сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, ректор "Шанинки" после задержания был доставлен в изолятор временного содержания.

"Он не имеет особых жалоб на условия содержания. По его словам, давления на него не оказывается. Вину Зуев не признает", - приводит слова Беспалова ТАСС.

На данный момент сотрудники МВД начали проверку вуза. Предполагается, что "Шанинка" могла выступать в качестве подрядчика госконтрактов при фальсификациях отчетов по проводимым научным исследованиям.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Сергей Зуев был задержан в рамках расследования этого дела.