Молдавия погасит долг перед «Газпромом» 26 ноября 2021 года

Вице-премьер Молдавии пообещал, что страна погасит долг перед «Газпромом» 26 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что страна погасит долг перед российской компанией «Газпром» 26 ноября.

- Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Завтра (26 ноября) деньги будут переведены «Молдовагазу», затем будет осуществлен перевод «Газпрому», мы уложимся в срок, — сказал политик в эфире телеканала N4.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, а также выразил надежду, что при помощи властей Молдавии компания решит в кратчайшие сроки. Однако премьер страны Андрей Спыну заявил о намерении попросить руководство российского холдинга предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга.