"Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа в ближайшие 48 часов из-за неуплаты

Молдавия должна была оплатить текущие поставки газа 22 ноября Фото: REUTERS

"Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. Как сообщает официальный представитель компании Сергей Куприянов, поставки могут быть остановлены в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что причина этого шага - отсутствие оплаты за голубое топливо. Молдавия должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но так и не сделала этого.

"Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - заявил Куприянов в эфире НТВ.

Он отметил, что "Газпром" был разочарован поведением молдавской стороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 октября 2021 «Газпром» и Молдавия договорились продлить контракт о поставках газа на пять лет по ценам, которые будут ниже рыночных. Поставки голубого топлива из России в республику начались с 1 ноября. Как сообщила российская компания, контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что на переговорах, наконец, удалось согласовать не только формулу расчета стоимости газа, но и условия погашения долга Кишинева.

Однако в начале ноября генеральный директор компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавии может не хватить денег на оплату России задолженности за газ.