Риэлтор объяснил, как увеличение кадастровой стоимости жилья отразится на рынке недвижимости

В Москве вырастет кадастровая стоимость жилья Фото: Shutterstock

Департамент городского имущества Москвы объявил о повышении кадастровой стоимости жилья в среднем на 21%. Риэлтор объяснил, как это отразится на рынке недвижимости.

Эксперты подчеркивают, что увеличение кадастровой стоимости влечет за собой только увеличение налога для собственника объекта.

- Особенно ощутимо это будет для владельцев апартаментов, коммерческой недвижимости, элитного жилья,- прокомментировал ситуацию NEWS.ru Константин Барсуков, генеральный директор Российской гильдии риелторов.

Он привел примерный расчет: если квартира стоит девять миллионов, то годовой налог составит девять тысяч рублей. Но есть и те, по ком больно ударит данное повышение.

- Это по тем, у кого кадастровая стоимость рассчитана под 2%. Это владельцы дорогой и коммерческой недвижимости, а также апартаментов. Потому что, например, апартаменты рассчитываются от кадастровой стоимости по ставке 0,5%. Если апартаменты стоят 10 миллионов — то налог будет 50 тысяч, а повышение на 20% — это еще дополнительно 10 тысяч, - заключил специалист.

Напомним, что ранее сообщалось о росте кадастровой стоимости квартир, земель, дачных участков. Но это будет касаться не всех регионов, а лишь тех, которые прошли кадастровую переоценку в 2021-ом году. К этим регионам относится и Москва.

До этого москвичи платили налог трехлетней давности. Но в 2020-ом году резко взлетели рыночные цены на недвижимость. Кадастровая стоимость повысилась пропорционально этому скачку, пишет газета "Известия".