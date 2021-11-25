Маркетолог напомнила покупателям о пяти уловках продавцов в "черную пятницу" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Черная пятница» - отличное время, чтобы сэкономить. С 25 по 28 ноября в магазинах будут огромные скидки, миллионы людей по всему миру ждут дни распродаж, чтобы купить нужный товар со скидкой.

Эксперты советуют быть внимательными, ведь часто никакой скидки нет, зато есть привлекательная реклама.

- Более половины товаров, представленных в современных магазинах, не могут быть реализованы со скидкой даже в 15%, ведь это ставит бизнес их продавцов на грань рентабельности, — уверена маркетолог Ирина Долженкова Life.ru.

Продавцы используют и другие уловки, чтобы выгодно продать свой товар.

Уловка первая – дефицит. В таком случае появляются надписи из серии «Только один день», «Только 50 вещей на распродаже» и так далее. Все это прием для подчеркивания, что предложение ограничено.

Уловка вторая – умная математика.

Част продавцы пишут о скидках очень замысловато. Обещают сбрасывать проценты от общей цены или высчитывать скидку исходя из каждой потраченной тысячи рублей.

Многие покупатели стараются выбрать магазин, где им проще посчитать сумму скидки, хотя не всегда там оказывается выгоднее.

Уловка третья – игра с весом и ценой. Многие покупатели берут знакомый товар со скидкой не глядя и только дома обнаруживают, что на этикетке указан вес меньше обычного.

Уловка четвертая – хитрые ценники.

Часто заманчивая цена на ценнике может скрывать в себе много неприятных деталей. Например, внизу мелким шрифтом указано, что она действительна только при покупке трех вещей.

Уловка пятая – невозвратный товар.

Порой продавцы магазинов заверяют, что вещи, купленные на распродажах, нельзя сдать обратно. Стоит помнить, что закон говорит об обратном.

Невозвратными считаются только те товары, которые входят в перечень не подлежащих возврату и обмену. Это нижнее белье, личные вещи, косметика, лекарства и некоторые другие товары, полный перечень указан в постановлении Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020.

То есть, большинство товаров можно вернуть в течение 14 дней. Если же продавец отказывается принять товар, нужно обратиться в Роспотребнадзор.

Эксперты советуют перед походом в супермаркеты составлять список покупок. Это поможет избежать ненужных трат, сообщает телеканал "360".