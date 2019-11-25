Как удержаться от ненужных покупок в «Черную пятницу»: советы эксперта

Почти две трети опрошенных россиян (63%) собираются делать покупки в так называемую «Черную пятницу» - пришедшую к нам из Америки традиции распродаж в конце ноября, после Дня благодарения. Многие магазины уже начали предоставлять скидки, но пик акции придется на ближайшие на 28-30 ноября.

Из тех, кто пойдет прибарахлиться, 41% готовы оставить более 10 тысяч рублей, выяснил опрос «Райффайзенбанка». Среди охотников за скидками в первых рядах женщины. Зато мужчины раскошеливаются на более серьезные суммы.

Так ли необходимо то, что скупается в «Черную пятницу»? 61% считает, что да. Однако отчасти соотечественники признают, что набрали безделушек. В списке самых дурацких покупок россияне назвали арбалет, гамак, чеснокодавка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток.

Ждать рекордных трат в этом году в «Черную пятницу» не стоит, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. У людей не так много средств на лишние траты. Но как удержаться от скидок 70-90%, которыми заманивает реклама?

- Не стоит обольщаться. За бесценок никто не продает. Это может быть псевдораспродажа с мелкими буквами «до», когда в магазине есть только одна-две вещи с 90-процентной скидкой, - объясняет Янин. - По-честному, скидки могут достигать 30%, максимум - 50%.

По словам эксперта, самые умные в такие распродажи закупаются подарками на Новый год. Выгоднее всего презенты искать в интернет-магазинах — дешевле, скидки больше и успеют доставить к празднику. Можно идти и в обычные торговые центры, обязательно заранее написать список нужных покупок, чтобы не попасть под искушение.

- Главное помнить, что 2020-й год для большинства жителей планеты Земля не является последним, - иронизирует Янин. - В новом году предстоит еще не одна распродажа. Если есть деньги, купите жизненно важные подарки для родных, а оставшееся постарайтесь сохранить, чтобы не идти в новое десятилетие с пустым карманом.