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Происшествия25 ноября 2021 21:41

"Горе страшнее "Зимней вишни": Знакомые погибших рассказали о взрыве на шахте "Листвяжная"

Жена горняка рассказала о трагедии на шахте "Листвяжная": "Горе страшнее "Зимней вишни"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Жена горняка Алиса (имя изменено), который был во время взрыва на шахте "Листвяжная", где погибли 52 человека, назвала случившееся страшной трагедией.

По ее словам, она сильно переживает, что если кто-то узнает, что её семья общалась с журналистами, то у них возникнуть проблемы. Однако скрывать правду женщина не может. О ЧП она рассказала изданию Сиб.фм.

- До сих пор не могу прийти в себя, просто в невменяемом состоянии. И это мой муж даже не пострадал. Но там много людей. Как их семьи это пережить смогут? Такое горе.. Страшнее "Зимней вишни", - призналась Алиса.

Среди ее знакомых многие тех, кто трудился на "Листвяжной", но так вышло, что все они оказались либо на выходном, либо на больничном. И только муж Оксаны должен был выйти на работу в шахту вместе с утренней сменой. Алиса пояснила, что её супруг неоднократно отказывался спускаться в шахту из-за завышенных показаний метана.

- У него просто начальник хороший и не допускает того, чтобы его люди пошли туда, когда метан превышен, - пояснила женщина.