"Горе страшнее "Зимней вишни": Знакомые погибших рассказали о взрыве на шахте "Листвяжная"

Жена горняка Алиса (имя изменено), который был во время взрыва на шахте "Листвяжная", где погибли 52 человека, назвала случившееся страшной трагедией.

По ее словам, она сильно переживает, что если кто-то узнает, что её семья общалась с журналистами, то у них возникнуть проблемы. Однако скрывать правду женщина не может. О ЧП она рассказала изданию Сиб.фм.

- До сих пор не могу прийти в себя, просто в невменяемом состоянии. И это мой муж даже не пострадал. Но там много людей. Как их семьи это пережить смогут? Такое горе.. Страшнее "Зимней вишни", - призналась Алиса.

Среди ее знакомых многие тех, кто трудился на "Листвяжной", но так вышло, что все они оказались либо на выходном, либо на больничном. И только муж Оксаны должен был выйти на работу в шахту вместе с утренней сменой. Алиса пояснила, что её супруг неоднократно отказывался спускаться в шахту из-за завышенных показаний метана.

- У него просто начальник хороший и не допускает того, чтобы его люди пошли туда, когда метан превышен, - пояснила женщина.