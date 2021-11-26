Директор шахты «Листвяжная», где погибли 52 человека, был признан лучшим в своей профессии в 2021 году

Директор ООО "Шахта "Листвяжная" Сергей Махраков за несколько месяцев до взрыва на производстве, где погибли 52 человека, выиграл областной конкурс угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России». Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга СДС, в который входит предприятие.

Победителем в номинации "Директор шахты-2021" Махраков стал в августе 2021 года.

Свой карьерный путь до должности директора он начинал с машиниста подземных установок на шахте "Колмогоровская". Однако уже в 2013 году Махраков возглавил "Листвяжную".