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Происшествия26 ноября 2021 1:29

Директор шахты «Листвяжная», где погибли 52 человека, был признан лучшим в своей профессии в 2021 году

Махраков в августе выиграл областной конкурс угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России»
Источник:kp.ru
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Директор ООО "Шахта "Листвяжная" Сергей Махраков за несколько месяцев до взрыва на производстве, где погибли 52 человека, выиграл областной конкурс угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России». Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга СДС, в который входит предприятие.

Победителем в номинации "Директор шахты-2021" Махраков стал в августе 2021 года.

Свой карьерный путь до должности директора он начинал с машиниста подземных установок на шахте "Колмогоровская". Однако уже в 2013 году Махраков возглавил "Листвяжную".