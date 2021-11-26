Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 ноября 2021 3:48

Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин от коронавируса

По его словам, таких случаев не было зафиксировано
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин от коронавируса

Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России жалоб на подделку вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник Лайт" не было зарегистрировано. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Таких случаев в России не было, - рассказал ученый РИА Новости.

Напомним, российские вакцины прошли все необходимые исследования и испытания. Они доказали свою эффективность от вируса и безопасность для людей. Сейчас в стране продолжается кампания по вакцинации населения.

По последним данным Оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет в 90-95%. Для достижения этого уровня нужно привить около 22 миллиона граждан и ревакцинировать порядка 9 миллионов россиян.