Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России жалоб на подделку вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник Лайт" не было зарегистрировано. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Таких случаев в России не было, - рассказал ученый РИА Новости.

Напомним, российские вакцины прошли все необходимые исследования и испытания. Они доказали свою эффективность от вируса и безопасность для людей. Сейчас в стране продолжается кампания по вакцинации населения.

По последним данным Оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет в 90-95%. Для достижения этого уровня нужно привить около 22 миллиона граждан и ревакцинировать порядка 9 миллионов россиян.