Шахту «Листвяжную» заполнят метаном для продолжения работ

На шахте "Листвяжная" возобновлены горноспасательные работы

Горные выработки на шахте «Листвяжная» будут изолированы, а позже начнется их естественное заполнение метаном. Такое заявление в пятницу, 26 ноября, сделал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Как уточнил глава региона, это нужна для того, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и разрешила продолжить дальнейшие работы. Сообщается, что на место уже прибыли три отделения горноспасателей, получивших задания и подновившихся идти в шахту.

«План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», - заявил губернатор.

Цивилев отметил, что процесс изолирования займет трое суток, а потом примут решение о возобновлении спасательных работ.

Напомним, как сообщалось ранее, при взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека. Шесть из жертв происшествия были спасатели, которые пытались вывести людей их шахты. Всего под землей находились 285 рабочих, из которых 43 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.