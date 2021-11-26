"Должны готовиться к худшему": Биолог ответил на вопрос о летальности нового штамма коронавируса

Сергей Нетесов не исключил повышения летальности коронавируса из-за нового штамма Фото: Иван МАКЕЕВ

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью kp.ru допустил, что новый штамм повысит летальность коронавирусной инфекции.

- Этого нельзя исключать. Все может быть. Поэтому мы должны готовиться к худшему, надеясь на лучшее, — ответил Нетесов на вопрос о том, может ли мутация усугубить тяжесть течения болезни и повысить летальность коронавируса.

Ранее Сергей Нетесов оценил эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавирусной инфекции. Специалист назвал серьезным опасение, что нынешние препараты потеряют свою эффективность, но указал на недостаток данных о новом штамме. По мнению эксперта, препараты сохранят свою эффективность «в той или иной степени». Он добавил, что сейчас ученым необходимо скорее выяснить, нужны ли будут новые варианты вакцин.

До этого биолог рекомендовал сажать на карантин гостей из Южной Африки. После выявления нового штамма в этом регионе необходимо уже сейчас вводить превентивные меры, считает специалист. Эксперт уточнил, что пока уровень опасности нового штамма неизвестен, однако в такой ситуации лучше перестраховаться.

С полным текстом интервью Сергея Нетесова можно ознакомиться на сайте kp.ru.