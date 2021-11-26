Биолог рекомендовал сажать на карантин пребывающих из Южной Африки

В России рекомендовали сажать на карантин пребывающих из Южной Африки Фото: REUTERS

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью kp.ru рекомендовал сажать на карантин гостей из Южной Африки.

После выявления нового штамма в этом регионе необходимо уже сейчас вводить превентивные меры, считает специалист.

- У нас есть авиарейсы в страны Южной Африки. Пассажиров, прибывающих оттуда, нужно брать под контроль. По-хорошему - сажать на строгий, изолирующий, внедомашний карантин до прояснения, инфицированы они или нет (по этому пути уже пошел ряд европейских стран. - Ред.). Причем, надежнее проводить проверку двумя способами: делать и ПЦР-тест пробы из носоглотки, и экспресс-тест на антиген коронавируса, — сказал Нетесов.

Эксперт уточнил, что пока уровень опасности нового штамма неизвестен, однако в такой ситуации лучше перестраховаться.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия ограничивает въезд туристов из Гонконга Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Кроме того, Роспотребнадзору и Министерству транспорта было поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Гонконга, Израиля и ряда африканских стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии заявила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

С полным текстом интервью Сергея Нетесова можно ознакомиться на сайте kp.ru.