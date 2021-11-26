Биолог рассказал, будут ли эффективны существующие вакцины против южноафриканского штамма

Биолог оценил эффективность существующих вакцин против южноафриканского штамма Фото: Иван МАКЕЕВ

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью kp.ru оценил эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавирусной инфекции.

Специалист назвал серьезным опасение, что нынешние препараты потеряют свою эффективность, но указал на недостаток данных о новом штамме.

- Я уверен, что нынешние вакцины в любом случае сохранят эффективность в той или иной степени. Все-таки речь идет об очередной разновидности уже известного нам коронавируса, а не о принципиально новом возбудителе инфекции. Другое дело, что, скорее всего, снизится уровень иммунной защиты, которую дают сегодняшние вакцины, — сказал Нетесов.

Он добавил, что сейчас ученым необходимо скорее выяснить, нужны ли будут новые варианты вакцин.

Ранее Сергей Нетесов рекомендовал сажать на карантин гостей из Южной Африки. После выявления нового штамма в этом регионе необходимо уже сейчас вводить превентивные меры, считает специалист. Эксперт уточнил, что пока уровень опасности нового штамма неизвестен, однако в такой ситуации лучше перестраховаться.

С полным текстом интервью Сергея Нетесова можно ознакомиться на сайте kp.ru.