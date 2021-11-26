Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово

В Косово три человека погибли при обстреле школьного автобуса. Фото: МИД Косово

Неизвестные открыли стрельбы по школьному автобусу в Косово. В результате произошедшего три человека погибли, еще два получили ранения. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, в селе Глоджане недалеко от Дечани.

- В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса, — говорится в сообщении телевидения.

Уточняется, что еще два человека получили ранения.

Ранее 33 взрослых и 12 детей погибли в результате аварии с участием туристического автобуса в Болгарии. Инцидент произошел на магистрали «Струма» в 3:00 по местному времени, когда автобус ехал из Софии в Благоевград. Подробности аварии не сообщались. Известно, что после аварии автобус загорелся. Среди погибших — водитель автобуса. Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Выжившие — семь человек — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.