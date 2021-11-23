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В мире23 ноября 2021 4:30

45 человек погибли при ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Семь выживших доставили в больницу в тяжелом состоянии
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Болгарии десятки человек погибли при ДТП с туристическим автобусом

В Болгарии десятки человек погибли при ДТП с туристическим автобусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

33 взрослых и 12 детей погибли в результате аварии с участием туристического автобуса в Болгарии. Об этом сообщило агентство БГНЕС.

Инцидент произошел на магистрали «Струма» в 3:00 по местному времени, когда автобус ехал из Софии в Благоевград.

Подробности аварии не сообщаются. Известно, что после аварии автобус загорелся. Среди погибших — водитель автобуса.

Как заявил начальник местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая. Выжившие — семь человек — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее автобус с семью российскими туристами перевернулся в районе Манавгат в Анталии. Автобус направлялся из Манавгата в туристический центр Соргун Шаттыенгель. На скользкой дороге водитель не справился с управлением транспорта, в результате чего автобус перевернулся. Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов.