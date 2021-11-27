Бывший начальник Главного управления разведки минобороны Украины заявил, что подаст в суд на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что подаст в суд на президента страны Владимира Зеленского. Причиной стали озвученные в ходе пресс-конференции эпизоды, после которых глава государства якобы потерял доверие к чиновнику.

В частности, Зеленский рассказал журналистам, что Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года. Также, по словам президента, экс-чиновник - авантюрист и аферист.

"Я не могу проигнорировать слова президента в мой адрес… Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе", - заявил Бурба в эфире передаче "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал журналиста Дмитрия Гордона и назвал его "позорищем".