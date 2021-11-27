Зеленский назвал журналиста Дмитрия Гордона позорищем

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал журналиста Дмитрия Гордона. Свое мнение про представителя СМИ он высказал в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

Как заявил Зеленский, Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы президент не пошел на второй срок.

"Гордон аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти, не должен, не должен. Господи, Боже мой! Разве это главное? Позорище", - сказал глава государства.

Гордон в свою очередь назвал пресс-марафон Зеленского театром одного актера.

"Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в "Квартале", которого мы так любили, которым мы так восхищались. Несколько раз он повторял "я президент", "я президент". Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить", - заявил журналист в эфире телеканала "Украина 24".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не занимается эскалацией отношений с Москвой. Попытки сообщить об обратном, по его словам, имеют под собой политическое обоснование.