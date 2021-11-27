WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы снизить риск конфликта с Россией

США рассматривают несколько вариантов действий Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов развития американо-украинских отношений. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме пока не могут решить, сокращать количество военных учений в Европе или укреплять военную мощь Киева.

Как пишет газета, ссылаясь на представителей американских властей, в качестве одного из возможных вариантов действий администрация США рассматривает укрепление обороноспособности Украины. В этот вариант развития событий входит наращивание поставок военного оборудования и ужесточение санкций против России.

Другой вариант, о котором пишет Wall Street Journal, предполагает "снижение риска конфронтации с Москвой". Таким образом, в США планируют снизить количество военных учений в Европе, так как это провоцирует критику со стороны РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, признаков того, что у границ Украины концентрируются российские войска либо на эту страну готовится нападение, не наблюдается. Такое заявление сделала в пятницу 26 ноября действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде.