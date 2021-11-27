Несколько взрывов прогремело на заводе боеприпасов им. Свердлова в Нижегородской области Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Несколько взрывов прогремело на заводе на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области, который производит треть оборонной продукции, а также взрывчатки и промышленной химии. Об этом сообщили в МЧС России.

«По предварительной информации, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков», - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие, не исключив также, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место выехали пожарные подразделения.

По данным администрации Дзержинска, на месте взрыва возник пожар.

Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, предварительно, пострадали двое рабочих.

Напомним, в четверг, 25 ноября, произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков шахты «Листвяжная», в результате происшествия погибли 52 человека.