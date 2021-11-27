Володин намерен ознакомиться с 600 тысячами комментариев к его посту о QR-кодах в Telegram

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о своих планах ознакомиться со всеми комментариями, которые были оставлены под постом в его Telegram-канале о законопроектах по введению QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

«Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», - написал парламентарий в своем канале, отметив, что ему одному с таким объемом работы «справиться не получится».

Володин отметил, что не ожидал бурной реакции пользователей мессенджера, поблагодарив граждан за высказанную позицию, а также заявил, что будет и дальше получать обратную связь «по всем важным темам» при помощи возможностей социальных сетей. При этом новый пост за первые полчаса с момента публикации набрал 4,8 тыс. откликов.

Напомним, что правительство внесло проект закона об использовании QR-кодов в Госдуму РФ. Таким образом, при принятии документа, QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции потребуется при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест во всех российских регионах, за исключением магазинов первой необходимости и аптек.