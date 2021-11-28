Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре 2021

Володин кратко рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре 2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Преседатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram рассказал, какие законы вступят в силу на территории РФ в декабре 2021 года и в чем важность нововведений в законодательстве.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», - отметил Володин.

Спикер Госдумы отдельно коснулся ряда законов, призванных защитить людей в финансовой сфере.

Так, появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, созданные для выманивания денег у доверчивых граждан.

«Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», - отметил Володин.

Также вступит в силу нововведение, которое защитит заемщиков от навязывания дополнительных услуг. В договоре будет запрещено проставлять отметки, означающие согласие заемщика с предложенными условиями. Кроме того, банкам запрещено будет требовать от заемщика постоянно держать на счете определенную сумму денег.

«Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», - прокомментировал нововведение Володин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Володин намерен изучить все комментарии к своему посту о законопроектах по введению QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Пользователи Telegram оставили под постом более 600 тысяч комментариев.