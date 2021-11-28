Глава Еврокомиссии призвала нарастить вакцинацию на фоне омикрон-штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза должны активизировать вакцинацию против коронавирусной инфекции и санитарные меры в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По словам руководителя ЕК, ученые должны собрать всю информацию о новом варианте коронавируса в течение двух-трех недель. Она также сообщила, что фармацевтическая корпорация Pfizer должна адаптировать свою вакцину от COVID-19 за сто дней в случае, если опасность омикрон-варианта будет подтверждена.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529 (он же – омикрон). Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Напомним, ранее в Италии выявлен первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.